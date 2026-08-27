“En verdad qué pena”: Cony Capelli preocupada por Pincoya en Gran Hermano Argentina

Fue hace apenas unos días cuando la chilota se vio envuelta en un nuevo altercado en la casa más famosa del mundo. Ahora, su excompañera pidió a la producción tomar medidas.

A través de sus historias de Instagram, Cony Capelli, ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile, expresó su preocupación por la salud de Pincoya, quien hoy triunfa en la edición argentina del famoso reality show.

En sus historias, la bailarina empatizó con la chilena y manifestó su inquietud por los ataques que ha recibido los últimos meses de parte de algunos de sus compañeros.

“En verdad qué pena, siento que Pincoya lo ha pasado súper mal en este reality“, lanzó de entrada, para luego apuntar directamente contra algunos de los jugadores del encierro.





“¿Se pasan demasiado y luego dan clases de moralidad sobre violencia?“, preguntó, antes de concluir asegurando que la oriunda de Chiloé debiese recibir apoyo psicológico.

“Debería la producción haber intervenido y creo que deberían tener un apoyo psicológico los participantes más importantes, en especial quienes llevan mucho tiempo”, advirtió la finalista de Fiebre de Baile.

Vale recordar que Pincoya obtuvo un récord al superar los cinco meses en el programa, hito que la llevó al Top 10 mundial de participantes con mayor permanencia acumulada en la historia del popular reality.

Mira la historia a continuación: