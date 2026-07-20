Actualizan estado de Pincoya por descompensación tras pelea en Gran Hermano: “Está descansando”

La chilena, quien acumula cerca de cinco meses en el reality argentino, sufrió un aumento de su presión arterial luego de protagonizar una fuerte discusión con un compañero.

La familia de Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, actualizó el estado de salud de la chilena luego de presentar problemas de salud al interior de Gran Hermano: Generación Dorada.

A través de sus redes sociales, la persona a cargo de su cuenta de Instagram aseguró que superó el malestar y aprovechó de enviar un mensaje de cara a la recta final del programa.

“Para la tranquilidad de todos, Pincoya se encuentra bien”, escribió. “Posterior a la discusión fue vista por los médicos pero no pasó a mayores“, aclaró.

En esa línea, desde la plataforma adelantaron que su prioridad está en alcanzar el podio del reality: “Ahora está descansando y recargando pilas para seguir avanzando y llegar a la final“.





Fuerte discusión en Gran Hermano Argentian

Fue este viernes cuando Pincoya encendió la preocupación entre los seguidores de Gran Hermano al otro lado de la cordillera al protagonizar un fuerte altercado con uno de sus compañeros.

En la tradicional fiesta de los viernes en la “casa más famosa del mundo”, Galvarini sostuvo una intensa discusión con Matías Hanssen, lo que la llevó a sufrir una descompensación por un aumento de su presión arterial.

Si bien debió ser atendida por el personal médico del programa para evaluar su estado de salud, horas después se le vio en buenas condiciones, lo que sembró tranquilidad en redes sociales.

Vale recordar que Pincoya obtuvo un récord al superar los cinco meses en el programa, hito que la llevó al Top 10 mundial de participantes con mayor permanencia acumulada en la historia del popular reality.