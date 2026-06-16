Pincoya hace historia en Gran Hermano: Batió récord en medio de exitosa participación en Argentina

La finalista de Gran Hermano Chile acaba de instalarse en uno de los ránkings más importantes del reality show en todas sus versiones alrededor del mundo.

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, consiguió un importante hito en medio de su exitosa participación en Gran Hermano: Generación Dorada de Argentina.

La chilota, que conquistó al público durante la primera edición chilena, acaba de instalarse en el Top 10 mundial de participantes con mayor permanencia acumulada en la historia del popular reality.

Gracias a los 168 días que permaneció en la casa de Gran Hermano Chile y a su actual participación en la versión argentina, Pincoya alcanzó un total de 283 días de encierro, cifra que la ubica en el décimo lugar del ranking histórico global elaborado por comunidades especializadas en el formato.

La participante oriunda de Ancud se convirtió así en la única chilena presente en este exclusivo listado, que reúne a concursantes de distintas versiones del programa alrededor del mundo.





El ranking histórico de permanencia en Gran Hermano

Según la clasificación difundida por The Big Brother Wiki, el primer lugar pertenece al alemán Sascha Sirtl, con 484 días acumulados en diferentes temporadas de Big Brother Germany.

Más atrás aparecen nombres como el italiano Luca Onestini (453 días) y el también alemán Marcel Schiefelbein (386 días).

En ese contexto, Jennifer Galvarini aparece en el décimo puesto con 283 días, superando a decenas de concursantes históricos de distintas franquicias internacionales.

Revisa el ranking acá:

Sascha Sirtl (Big Brother Alemania 5 y 9) — 484 días Luca Onestini (Grande Fratello VIP 2, Secret Story España 1, Grande Fratello VIP 7, Gran Hermano Dúo 2 y La Casa de los Famosos 5 USA) — 453 días Marcel Schiefelbein (Big Brother Alemania 8, 9 y 15) — 386 días Franziska Lewandrowski (Big Brother Alemania 5) — 365 días Michael Homula (Big Brother Alemania 5) — 364 días Gina Schmitz (Big Brother Alemania 6) — 342 días Giuseppe Pellegrino (Big Brother Alemania 6) — 314 días Rakhi Sawant (Bigg Boss 1, 14 y 15; Bigg Boss Marathi 4 y 6) — 313 días Bruno Savate (Secret Story Portugal 5, Secret Story: Luta Pelo Poder, Secret Story: O Reencontro, Big Brother: Duplo Impacto y Big Brother: Desafío Final 2) — 308 días Jennifer “Pincoya” Galvarini (Gran Hermano Chile 1 y Gran Hermano Argentina 13) — 283 días (y sigue sumando)