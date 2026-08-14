“Si estuviese embarazada…”: Los mejores memes que dejó la final de Fiebre de Baile

Las finalistas del programa estelar de Chilevisión provocaron risas en redes sociales debido a sus embarazos.

Las presentaciones de Cony Capelli y Vale Roth en la final de Fiebre de Baile han causado diversas reacciones en redes sociales, especialmente por la gran cantidad de lifts que hicieron.

Al ritmo de Born This Way de Lady Gaga y Beat It de Michael Jackson, ambas lograron convencer al jurado y avanzaron a la segunda etapa del capítulo en busca de la corona.

Cony y Vale deslumbraron en la pista de baile y también provocaron risas en redes sociales debido a sus embarazos . Sus fanáticos no tardaron en compartir distintos memes relacionados con la situación.

Mientras la ganadora de Gran Hermano Chile lleva entre tres y cuatro meses de gestación, la gimnasta ya cumple seis meses, por lo que su crecida panza fue más evidente durante su presentación.





Los memes sobre los embarazos de Cony Capelli y Vale Roth en la final de Fiebre de Baile

La guagua de la Cony y la Vale: #FinalFiebreDeBaile pic.twitter.com/4ERwe3iTIJ — Rocio ✨ (@RocioRenner) August 14, 2026

La wawa de la Cony en el útero bailando born this way #finalfiebredebaile pic.twitter.com/ZndjQe80sx — Mima 😸 (@pusheenmeow07) August 14, 2026

Nosotros preocupados que la Cony esté bien con el bebito mientras baila… La Cony: #FiebreDeBaileCHV #FinalFiebreDeBaile pic.twitter.com/xRfaTU6fju — chismetologa (@chismetologaa) August 14, 2026

Revive acá las presentaciones de Cony Capelli y Vale Roth











