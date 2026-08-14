“Ahora se aguanta”: Naya Fácil reaccionó al cuantioso monto de los gastos comunes de su penthouse

La influencer reveló cuánto deberá pagar y planteó: “Vamos a reducir todo y a pensar en más negocios”.

Naya Fácil reveló el monto que deberá pagar por los gastos comunes de su nuevo penthouse y reaccionó a través de sus historias de Instagram.

La influencer compartió una fotografía donde muestra un cobro total de $2.174.488.

“Mi nuevo gasto añadido a la lista y todavía ni vivo ahí. No pero ella quería vivir en un penthouse”, escribió con risas.

Naya Fácil anunció hace un mes la adquisición de su nueva vivienda en el sector de El Golf, en Las Condes. Sin embargo, aún no realiza su mudanza.





“En mi casa solo pagaba luz, agua y gas”, explicó en un video publicado en sus historias, respecto a su propiedad en La Reina.

De esta manera, Naya planteó: “Vamos a reducir todo y a pensar en más negocios”.

“Ahora se aguanta mi niña. El que tiene pal whisky, tiene para el hielo. Y calladita todos los meses”, agregó.

En conversación con el programa Primer Plano, Francisca Centeno, la corredora de propiedades que estuvo a cargo de la venta del penthouse, ya había contado que en el edificio “los gastos comunes oscilan el $1.200.000 más los servicios básicos. Y en invierno aumenta en un millón”.