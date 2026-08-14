Una gran final de infarto se vivió la noche de este jueves en el Movistar Arena: Arte, danza y, sobre todo, muchísimo talento. Conoce el porcentaje que obtuvo la ganadora.

Incansables ensayos, coreografías y tensas jornadas de eliminación llegaron este jueves 14 de agosto a su fin con la Gran Final de Fiebre de Baile, el exitoso estelar de Chilevisión que llenó durante meses de danza las pantallas.

Vale Roth, Cony Capelli, Yiego Pizarro y Disley Ramos fueron los finalistas que se disputaron el trono en una noche de infarto, pero que también ofreció un derroche de talento y que mostró porqué fueron merecedores de llegar a la final.

Ante un Movistar Arena repleto y también cargado de música, los finalistas cerraron con broche de oro la segunda temporada con una gala que también contó las actuaciones de Francisca Valenzuela, Luck Ra, Katteyes y Alanys Lagos.





Los porcentajes de la Gran Final de Fiebre de Baile

Tras una jornada donde todos los finalistas dieron lo mejor de sí, finalmente, Valentina Roth se convirtió en la flamante ganadora de la segunda temporada de Fiebre de Baile donde se recibieron 810 mil votos.

Vale Roth: 55%

La ganadora no solo se llevará el cariño del público en esta final, sino también un cuantioso premio monetario que fue entregado en vivo y en directo por la conductora Diana Bolocco.