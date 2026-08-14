Un millonario premio: Este es el monto que ganó Vale Roth en la gran final de Fiebre de Baile

Vale Roth, Cony Capelli, Yiego Pizarro y Disley Ramos compiten por llevarse el premio máximo del estelar de Chilevisión.

Vale Roth se consagró como la gran ganadora de la segunda temporada de Fiebre de Baile la madrugada de este viernes, con dos presentaciones de alto impacto en el Movistar Arena.

La deportista no solo se llevó consigo el cariño del público en esta final, sino también un cuantioso premio del cual se le hizo entrega en vivo.

Si bien la noche partió con seis en carrera, los primeros eliminados por votación del jurado fueron Antonella Henríquez y José Antonio Raffo.

Este es el premio de la gran final de Fiebre de Baile

Tras obtener el 55% de los votos y alcanzar el primer lugar de la competencia, Vale Roth recibió 30 millones de pesos.

Además del premio monetario, la gimnasta se despidió de la pista de baile con el trofeo que celebra su victoria.