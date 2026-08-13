El público nuevamente tendrá un rol esencial para definir al ganador de la temporada del programa estelar de Chilevisión.

A lo largo de toda la temporada de Fiebre de Baile, el público ha contado con la facultad de permitir que sus participantes favoritos continúen en la competencia al votar por ellos.

Esta vez, en la gran final del programa estelar de Chilevisión, la audiencia también cumplirá un rol esencial para definir al ganador de los seis bailarines que disputarán este último capítulo.

Tras meses de ensayos y danza, Vale Roth, Cony Capelli, Disley Ramos y Yiego Pizarro , son los cuatro finalistas que se disputan el trono en el Movistar Arena en este cierre de temporada en busca de la corona, luego de que Antonella Henríquez y José Antonio Raffo quedan en el primer corte de la noche.

Al igual que en su edición anterior, el público estará encargado de elegir al gran ganador de Fiebre de Baile con su voto, de manera totalmente gratuita.

Para ello, deberán ingresar a la sección del programa en el sitio web de Chilevisión, dirigirse a las votaciones y luego escoger a su finalista favorito.





VOTA ACÁ POR LA FINAL DE FIEBRE DE BAILE

Si deseas participar con tu voto, haz click acá o en la foto a continuación.

La gran final la podrás disfrutar a través de la señal abierta de Chilevisión y en sus plataformas digitales, tanto en la señal online del sitio web como en la app MiCHV.