13/ 08/ 2026 23:47

Más de 100 celdas y 1.500 cámaras: Así es por dentro la moderna cárcel de Talca de máxima seguridad

La cárcel de Talca es considerada una de las más modernas de Sudamérica y está diseñada especialmente para segregar a la población penal y, así, aislar a los criminales más peligrosos. CHV Noticias recorrió sus instalaciones, que incluyen 104 celdas individuales y un sistema de vigilancia con más de 1.500 cámaras de vigilancia. Sin embargo, su presencia ha provocado la protesta y preocupación de algunos vecinos.