Programas Programación Señal en vivo
/

Más de 100 celdas y 1.500 cámaras: Así es por dentro la moderna cárcel de Talca de máxima seguridad

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

La cárcel de Talca es considerada una de las más modernas de Sudamérica y está diseñada especialmente para segregar a la población penal y, así, aislar a los criminales más peligrosos. CHV Noticias recorrió sus instalaciones, que incluyen 104 celdas individuales y un sistema de vigilancia con más de 1.500 cámaras de vigilancia. Sin embargo, su presencia ha provocado la protesta y preocupación de algunos vecinos.

Seguir en Seguir en

Recomendados