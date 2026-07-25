Naya Fácil mostró por dentro su lujoso penthouse: Este es el monto mensual de los gastos comunes

“Es el hogar que siempre soñé y anhelé”, confesó la influencer sobre su nueva vivienda de $1.700 millones en el barrio el Golf.

Naya Fácil mostró en el último capítulo de Primer Plano el interior de su lujoso penthouse de tres pisos, que compró hace casi dos semanas por 1.700 millones de pesos.

La influencer hizo un recorrido por cada espacio de su nueva vivienda ubicada en el barrio El Golf, en la comuna de Las Condes.

Dos habitaciones, una adicional de servicio, dos baños, además de un living y un comedor con vista a la ciudad, son los lugares que dio a conocer en el programa estelar de Chilevisión.

Al mostrar su terraza amoblada que cuenta con una piscina privada, Naya Fácil comentó que esa es su “parte favorita del penthouse y la razón por la que decidí comprármelo”.

“Es el hogar que siempre soñé y anhelé. Estoy muy feliz, todavía no me lo creo”, expresó la influencer.





El penthouse de Naya Fácil se suma a su millonario patrimonio

Primer Plano también conversó con Francisca Centeno, la corredora de propiedades que estuvo a cargo de la venta de la vivienda, quien contó que “los gastos comunes oscilan los $1.200.000 más los servicios básicos. Y en invierno aumenta en un millón”.

Respecto a la compra de su penthouse, Naya Fácil precisó que la hizo al contado porque “no soy perfil de los bancos. Incluso en algunos no puedo acceder a tarjetas. Ni por mi empresa ni por mi nombre. Tengo solo una de crédito. La verdad no entiendo por qué”.

“Para mí no es un orgullo comprar al contado. Esto es una inversión grande donde después tendré que mantenerme o recuperar esa inversión. Es muy triste y me siento discriminada porque no me dan créditos “, agregó.

Es por esto que, según ella, debe ahorrar con lo ganado en redes sociales, como patrocinadora de un casino y con las rifas que realiza de algunos de sus bienes. Entre los que mantiene actualmente están:

Casa en La Reina , adquirida en octubre de 2024 por $400 millones

, adquirida en octubre de 2024 por $400 millones Departamento en Reñaca, comprado en noviembre de 2025 por $300 millones

comprado en noviembre de 2025 por $300 millones Tesla Cybertruck, adquirido en febrero 2026 por $150 millones

Por lo que el patrimonio tangible de Naya Fácil supera los $2.500 millones de pesos.

Revisa el momento en que Naya Fácil mostró su penthouse en Primer Plano acá