“Lo veo revolcándose con otra”: Fran Valenzuela confiesa a Rosalía inédito romance con “rockstar” que la engañó

En la primera fecha de la artista española en el Movistar Arena, la chilena impactó al público con su historia y ellos pidieron el nombre del autor de la infidelidad.

Francisca Valenzuela fue la artista invitada al confesionario del primer show de Rosalía en Chile este viernes, una instancia en la que la española les pide a sus colegas desahogarse.

Se volvió una tradición del tour: en cada ciudad que visita la cantante debe subir a alguien. En su esperado paso por el Movistar Arena, la escogida fue la intérprete de ‘Muérdete la lengua’.

Así es como Fran Valenzuela terminó contándole a Rosalía una decepción amorosa que vivió. “Yo estuve casada y cuando me separé, en un festival se me acerca un chico después del show, súper guapo”, comenzó.

De esta manera, la cantante reveló que inició una relación a distancia con un “rockstar“ mientras ambos se encontraban de gira, hasta que coincidieron en la misma ciudad: “Un amorío, tres días encerrados. Estaba flotando”.

“Al tercer día me dijo ‘te escribí una canción’ y dije ‘cagué’, estaba entregada”, agregó. A lo que Rosalía respondió: “¡Te hizo love bombing!“.

Lo que para la barcelonesa parecía un mal augurio para esa relación terminó convirtiéndose en la antesala de la impactante anécdota que Valenzuela reveló más adelante.





Luego de asistir a un concierto del “rockstar” con la familia de él, Fran se dirigió a un after: “Entro y en una esquina lo veo revolcándose con otra chica. Me sentí como de 15 años cuando se te rompe el corazón”.

“Me ve y sale a saludarme y me dice ‘mi amor, que bueno que viniste’“, agregó.

En ese momento, el público comenzó a gritar fuertemente “¡nombre, nombre!”, pidiéndole a Fran Valenzuela que revelara la identidad del artista que la engañó.

“¿Tú sabes lo que es un perla? El sujeto que tú has descrito, es lo que en mi país le llamamos un perla. Encontrar un rockstar que no sea uno, es aún mas difícil“, le explicó Rosalía antes de cantar su hit que lleva de nombre esa cualidad.

Finalmente, la artista chilena concluyó la confesión de la noche, confirmando que se encontró “con un perla del rock sudamericano”.