AHORA | Explosión en local de Barrio Bellavista deja dos personas con quemaduras

Bomberos detalló que la “mala manipulación en el cambio de un cilindro de gas” provocó la explosión.

El mediodía de este sábado se registró una fuerte explosión al interior de un local en Barrio Bellavista, la cual dejó a dos personas lesionadas.

De acuerdo con Bomberos, la “mala manipulación en el cambio de un cilindro de gas, el cual, en contacto con una cocina que estaba prendida, produjo la inflamación”.

Respecto a los lesionados, ambos fueron trasladados hasta un centro asistencial cercano con quemaduras de grado 1.

Mientras a uno de ellos se le vio comprometida la zona del pecho, cara y extremidades superiores e inferiores, el segundo afectado solo sufrió heridas en un antebrazo y pie.

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