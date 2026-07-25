Nuevo sistema frontal llegará este domingo y afectará a seis regiones del país

Lluvias, tormentas eléctricas, nubosidad y posibles trombas marinas se harían presentes con este nuevo sistema frontal.

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, anunció la llegada de un nuevo sistema frontal para la jornada de este domingo, el que se centrará en la zona centro-sur y sur del país.

Este evento meteorológico “viene con un poquito mas de humedad”, indicó el experto, por lo que traería lluvia, posibles tormentas eléctricas y nubosidad.

Asimismo, según indicó la Armada de Chile y explicó Sáez, está la posibilidad de que se desarrollen “nubes que puedan generar trombas marinas“.





Nuevo sistema frontal: A qué regiones llegará

Según el pronóstico, este domingo las precipitaciones afectarán desde la región del Maule hasta la región de Los Lagos, es decir:

Región del Maule

Región del Ñuble

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

De acuerdo al pronóstico, la zona donde el sistema frontal se desarrollará con mayor intensidad será entre Ñuble y Los Ríos.

Respecto a cuánto lloverá, se estima que caerían 80 mm de agua en los sectores más altos, aumentando el cauce de ríos.