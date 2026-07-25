“Soy bastante dependiente”: Willy Semler detalla la grave enfermedad que lo dejó al borde de la tetraplejia

El director chileno indicó que casi no podía mover más que su cabeza y las manos “muy torpemente”.

El actor Willy Semler participó en el último capítulo de Primer Plano, donde relató cómo comenzaron los síntomas de la enfermedad y las secuelas físicas que ha enfrentado desde que, hace algunas semanas, fue diagnosticado con polineuropatía desmielinizante inflamatoria periférica.

Esta enfermedad autoinmune mantiene al director chileno en silla de ruedas y con constantes terapias para recuperar la movilidad de su cuerpo.

Las consecuencias de la enfermedad de Willy Selmer

“En palabras simples, pasé por un cuadro, entre comillas, tetrapléjico. Digamos que casi no podía mover nada más que la cabeza y las manos muy torpemente“, partió contando el actor.





Pese al trabajo con especialistas, reveló que “aún siento una especie de parálisis en las piernas (…) las manos todavía son bastante inútiles, soy bastante dependiente en todo sentido”.

“Efecto tallarín“, definió Semler a los primeros síntomas que tuvo en marzo de este año, cuando intentando subir escaleras se le doblaron las piernas y empezó a trastabillar.