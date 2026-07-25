Conmoción en Colombia por crimen de María Camila Potosí, joven embarazada que estaba desaparecida

Tenía ocho meses de gestación y se encontraba desaparecida desde el 16 de julio en la ciudad de Cali, cuando se le vio por última vez.

El pasado martes fue hallado el cuerpo de María Camila Potosí, joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y se encontraba desaparecida desde el 16 de julio en Colombia.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades de Cali, tras varios días de búsqueda se encontró el cadáver en una zona rural, a la orilla del río Meléndez, en el sector de Vagón.

Indignación causó el caso de María Camila Potosí en quienes lo siguieron durante los últimos días, debido a las condiciones en las que se encontró el cuerpo. Los reportes preliminares indicaron que estaba envuelta en sábanas y maniatada.





La desaparición de la joven embarazada María Camila Potosí en Colombia

La joven habría salido de su vivienda el 16 de julio para asistir a un control prenatal programado en un centro de salud. A partir de ese momento, sus familiares perdieron contacto con ella por lo que reportaron su desaparición.

Una cámara de seguridad captó uno de los últimos momentos de María Camila con vida, cuando se trasladaba como pasajera en una motocicleta conducida por otra mujer. Sin embargo, pese a que se llevó a cabo una investigación, aún se desconoce la causa de muerte.

La Personería Distrital de Santiago de Cali confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven en redes sociales este martes: “Expresamos nuestro más profundo rechazo y consternación. Este crimen enluta a la ciudad y constituye un hecho de extrema gravedad que no puede quedar en la impunidad“.

“Como Ministerio Público, exigimos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes adelantar una investigación célere, exhaustiva y con enfoque de género que permita esclarecer los hechos, capturar y judicializar a los responsables”, agregó.