“Dormido desde la rodilla hacia abajo y los brazos”: Reportan delicado estado de salud del reconocido actor Willy Semler

La noticia fue entregada por la pareja del actor, quien destacó que Willy “se ha sentido un poco abandonado por los colegas actores”.

Este martes, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que el actor Willy Semler se encuentra atravesando un complejo estado de salud.

La periodista fue contactada por la pareja de Willy, quien destacó que él se ha sentido “abandonado” por sus colegas y amigos actores, quienes no lo habrían llamado.





Willy Semler atraviesa complejo estado de salud

En el último capítulo de su podcast Bombastic, Cecilia comentó: “Me contactó la pareja actual de Willy Semler; él se fue hace un tiempo a vivir a Puerto Varas”.

En esa misma línea, detalló: “Ahí hizo una fundación que se llama El Faro, que trabaja con niños y adolescentes”.

“Está pasando por una situación de salud super complicada, estuvo internado un tiempo, tiene una enfermedad autoinmune que incluso lo tiene ahora en silla de ruedas porque tiene como dormido desde la rodilla hacia abajo y los brazos también”, explicó Gutiérrez.

Además, según expuso Cecilia, Semler habría estado hospitalizado durante bastante tiempo: “Me dice que se ha sentido un poco abandonado por los colegas actores, amigos que durante mucho tiempo tuvo, que ni siquiera lo han llamado para preguntar cómo está”.

“El tratamiento es muy caro; cada sesión de un medicamento en particular cuesta $23 millones de pesos, pero ahora está cubierto por el sistema de salud, pero ella siente que es más el abandono emocional”, comentó la periodista.

Finalmente, Antonella Ríos, quien estaba de invitada en el podcast, se comprometió a conversar con ChileActores, para poder evaluar qué se puede hacer.