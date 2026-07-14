Emiten aviso por marejadas anormales en 11 regiones del país: Revisa las zonas afectadas

Desde el jueves 16 de julio hasta el sábado 18, el oleaje se verá impactado por el intenso sistema frontal que se aproxima en la zona central.

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió un aviso de marejadas anormales que afectarán a 11 regiones del país desde el jueves 16 de julio hasta el sábado 18.

Según indicó el organismo, el oleaje originado por el paso del intenso sistema frontal que se avecina en la zona central del país, será en dirección noroeste.

Las áreas costeras desde el Huasco hasta el Golfo de Penas, incluido el Archipiélago Juan Fernández, se verán afectadas por marejadas anormales, siendo los días de mayor intensidad, el jueves y el viernes.





Las 11 regiones que comprenden este tramo son las siguientes:

Atacama

Coquimbo

Valparaíso (incluye Archipiélago Juan Fernández)

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Entre las recomendaciones que entregó la Autoridad Marítima está actuar con prudencia y cautela por el potencial riesgo de sobrepasos y daños a la infraestructura en el borde costero.

Además, el organismo enfatizó en respetar las normas de seguridad establecidas, evitar el tránsito por lugares rocosos, no ingresar al mar y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin autorización.