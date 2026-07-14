Región de Coquimbo en alerta: Mapa pronostica más de 220 mm de lluvia por sistema frontal

Especialistas advierten que comunas como Combarbalá, Chillepín, El Maitén y Los Vilos podrían registrar algunos de los mayores acumulados de agua del país, elevando el riesgo de desbordes, anegamientos y remociones en masa.

La Región de Coquimbo asoma como una de las zonas que podría sufrir el mayor impacto del sistema frontal que alarma a la zona centro-norte y sur del país.

Meteorólogos advierten lluvias históricas, fuertes vientos y riesgo de inundaciones y remociones en masa producto de un río atmosférico categoría 5.

Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile activó la alarma meteorológica para la región debido al arribo del fenómeno, que dejaría hasta cinco días consecutivos de precipitaciones entre el jueves 16 y el lunes 20 de julio.

Los modelos meteorológicos proyectan acumulados superiores a 220 milímetros en algunas comunas, posicionando a la Región de Coquimbo entre las zonas con mayor cantidad de lluvia prevista durante este evento.





Agua acumulada proyectada en la Región de Coquimbo

Según las proyecciones meteorológicas, estos son los acumulados de lluvia previstos entre el miércoles 15 y el lunes 20 de julio:

Combarbalá : 227,3 mm

: 227,3 mm Chillepín : 205,8 mm

: 205,8 mm El Maitén : 196,6 mm

: 196,6 mm Los Vilos : 180,5 mm

: 180,5 mm Illapel : 173,6 mm

: 173,6 mm Canela Baja : 170,5 mm

: 170,5 mm Ovalle : 165,0 mm

: 165,0 mm Andacollo : 154,5 mm

: 154,5 mm Coquimbo : 123,7 mm

: 123,7 mm Cancha de Esquí : 114,2 mm

: 114,2 mm Vicuña: 109,9 mm

Autoridades refuerzan monitoreo y llaman a prepararse

Ante el escenario proyectado, especialistas insistieron en no subestimar el sistema frontal, advirtiendo que la combinación de lluvias intensas y su prolongada duración podría generar diversas emergencias.

En ese contexto, el presidente José Antonio Kast informó que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente del fenómeno y anunció el despliegue preventivo de Bomberos, Fuerzas Armadas y equipos de respuesta.

De forma paralela, Senapred coordina acciones con municipios, Carabineros, la Armada y organismos técnicos para anticipar posibles inundaciones, remociones en masa y otras contingencias.

¿Por qué preocupa un río atmosférico categoría 5?

El fenómeno corresponde a una extensa banda de vapor de agua que se desplaza desde las zonas tropicales hacia los sistemas frontales, aportando una gran cantidad de humedad.

Cuando alcanza la categoría 5, el nivel más alto de la escala, es catalogado como un evento excepcional y principalmente peligroso, debido al volumen de precipitaciones que puede generar.

Según los meteorólogos, este tipo de río atmosférico puede provocar lluvias históricas, crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y daños importantes, especialmente cuando permanece activo durante varios días seguidos.