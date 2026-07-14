Presidente Kast confirma que las Fuerzas Armadas están en acuartelamiento preventivo por sistema frontal

El mandatario comunicó las medidas que tomó el Gobierno para afrontar las históricas lluvias que se acercan esta semana.

En el contexto del sistema frontal que afectará a la zona central del país, el presidente José Antonio Kast comunicó las medidas que tomó el Gobierno para afrontarlo.

Dentro de eso, el jefe de Estado confirmó que, de ser necesario, las Fuerzas Armadas estarán disponibles, pues se encuentran en acuartelamiento preventivo.

“Hemos realizados coordinaciones con Gobiernos Regionales, delegados, seremis y ministros. Contamos con el apoyo de voluntarios de Bomberos y las fuerzas policiales“, aseguró Kast.

Además, afirmó que “ las Fuerzas Armadas han llamado a un acuartelamiento preventivo para poder estar disponible en caso de que haya que reaccionar”.

“Pero no hay nada más importante que el autocuidado. Y en esto tenemos que reiterar a todas las personas que no se acerquen donde se podría ver arriesgada su integridad física“, recalcó el Presidente de la República.