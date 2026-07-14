Lluvias históricas amenazan a 10 regiones del país: Revisa el mapa con el pronóstico de agua acumulada

Especialistas proyectan que el sistema frontal afectará a gran parte del país entre el día miércoles 15 y el lunes 20 de julio.

Lluvias históricas, fuertes vientos y amenazas de inundaciones con desplazamientos de tierra son parte de las advertencias realizadas por meteorólogos frente al sistema frontal que afectará a la zona centro, norte y sur del país.

Los especialistas proyectan hasta cinco días consecutivos de precipitaciones, mientras que la Dirección Meteorológica de Chile activó la alarma meteorológica para las regiones de: Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana.

El fenómeno estará impulsado por un río atmosférico que alcanzaría la categoría 5, considerado excepcional y principalmente peligroso.

Meteorólogos advierten que comunas como La Ligua, Illapel, Ovalle, Viña del Mar y Coquimbo podrían superar los 200 milímetros de agua acumulada durante el evento.

De esta manera, las precipitaciones que comenzarán esta semana afectarán a 10 regiones: Desde Atacama hasta Los Lagos .





Agua acumulada proyectada entre el miércoles 15 y el lunes 20 de julio

Según las proyecciones meteorológicas, algunas de las ciudades con mayor proyección de lluvia acumulada son:

La Ligua (Valparaíso): 259,7 mm

(Valparaíso): 259,7 mm Illapel (Coquimbo): 249,8 mm

(Coquimbo): 249,8 mm Ovalle (Coquimbo): 245,8 mm

(Coquimbo): 245,8 mm Viña del Mar : 211,1 mm

: 211,1 mm Coquimbo (Coquimbo): 201,4 mm

(Coquimbo): 201,4 mm Constitución (Maule): 192,6 mm

(Maule): 192,6 mm Chanco (Maule): 191,8 mm

(Maule): 191,8 mm Rancagua (O’Higgins): 190,7 mm

(O’Higgins): 190,7 mm Santiago (Metropolitana): 161,4 mm

(Metropolitana): 161,4 mm Chillán (Ñuble): 152,6 mm

(Ñuble): 152,6 mm Talca (Maule): 149,6 mm

(Maule): 149,6 mm San Antonio (Valparaíso): 141,8 mm

(Valparaíso): 141,8 mm Curicó (Maule): 134,7 mm

(Maule): 134,7 mm Pichilemu (O’Higgins): 101,8 mm

Autoridades llaman a la prevención ante sistema frontal

Especialistas y autoridades realizaron un llamado transversal a no subestimar este evento, debido a la persistencia de las lluvias y al elevado volumen de agua proyectado.

El presidente José Antonio Kast informó que el sistema frontal es monitoreado permanentemente y anunció el despliegue preventivo de Bomberos, Fuerzas Armadas y organismos de emergencia.

Las instituciones también reforzarán la coordinación con Senapred, Carabineros y municipios para responder ante eventuales inundaciones, cortes de rutas y remociones en masa.

El llamado a la ciudadanía es limpiar canaletas, evitar zonas de riesgo, seguir los pronósticos oficiales y reducir desplazamientos durante los días de mayor intensidad.

Ante el sistema frontal que afectará a gran parte del país durante los próximos días, S.E. el Presidente de la República, José Antonio Kast, informó que el Gobierno ha dispuesto un despliegue preventivo y coordinado de los distintos organismos del Estado para resguardar a la… pic.twitter.com/I8s1IO63pw — Oficina del Presidente (@Oficina_Pdte) July 14, 2026

¿En qué consiste un río atmosférico categoría 5?

Un río atmosférico es una extensa corriente de vapor de agua que se desplaza desde zonas tropicales hacia latitudes más australes, alimentando a los sistemas frontales.

Cuando alcanza la categoría 5, la más alta de la escala, es considerado un fenómeno excepcional y principalmente peligroso, por su capacidad de generar lluvias históricas.

Los meteorólogos advierten que este tipo de eventos puede provocar inundaciones, desbordes de ríos, remociones en masa y daños generalizados, especialmente cuando las precipitaciones se prolongan durante varios días.