“Había gente que gritaba”: El dramático relato de ciclista que rescató a conductor de bus Red tras accidente en Franklin

El testigo del choque y posterior incendio, pasaba por el lugar cuando vio la camioneta quedar incrustada en la micro.

Un ciclista salvó la vida del conductor del Bus Red que se incendió en el Barrio Franklin tras haber sido chocado por una camioneta.

El hombre conversó por llamada con el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, y relató el momento en el que ayudó al chofer.

El testigo recordó que “era una camioneta de color gris que chocó al bus. El bus me antecedió a mí lógicamente por la velocidad. Y pude ver cuando se incrustó el vehículo“.





“Lo que hice en primera instancia, porque había gente que gritaba dentro, fue ver por la ventanilla si estaba el conductor del bus y lo ayudé “, contó.

Así, incluyó un emocionante detalle del momento: “Él me decía que necesitaba hablar con su esposa y lo único que pedía era que le avisaran“.

“Fue cosa de segundos en que se escucha un golpe, un estruendo y las llamas comienzan de forma inmediata“, explicó sobre el inicio del incendio que dejó a siete personas fallecidas.