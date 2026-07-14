Aumentan a siete las víctimas fatales tras choque e incendio en barrio Franklin

La información la entregó el seremi de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, quien manifestó que los fallecidos son cinco hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad venezolana.

Se confirmó que subió a siete el número de víctimas fatales tras el incendio que se generó por el choque de una camioneta contra con un bus del Sistema RED en el barrio Franklin, comuna de Santiago y donde producto del impacto, ambos vehículos terminaron en llamas, las cuales alcanzaron dos locales comerciales.

Se informó que todas las víctimas son ocupantes de la camioneta, quienes escapaban de una fiscalización de Carabineros y aunque en un primer momento se señaló que eran cinco, finalmente, esta cifra aumentó.





Así lo había señalado el fiscal Centro Norte, Fernando Ruiz, quien manifestó que los familiares de las víctimas señalaron que en el vehículo viajaban siete personas.

Con el correr de las horas, el seremi de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, confirmó que los fallecidos son cinco hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad venezolana.

“En el lugar se encuentran siete personas fallecidas, de las cuales cinco son hombres y dos mujeres… Se insta a los familiares de estas personas a que se puedan trasladar al Servicio Médico Legal para corroborar la identificación de estas personas“, indicó.