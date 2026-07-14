Senapred declara Alerta Amarilla para la Región Metropolitana por evento meteorológico

El organismo tomó la medida debido a las fuertes lluvias se aproximan en la zona centro del país.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la Región Metropolitana por evento meteorológico.

El organismo canceló la Alerta Temprana Preventiva anunciada anteriormente debido a las fuertes lluvias que se aproximan en la zona centro del país.

La medida se tomó de acuerdo con la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que considera precipitaciones intensas y continuas, viento moderado a fuerte y nevadas moderadas a fuertes.

Asimismo, conforme a lo indicado en el Informe de Amenaza Meteorológica, se espera que caigan alrededor de 50 mm de lluvia solo este jueves 17 de julio en la zona valle.

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