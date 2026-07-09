Solo presentando tu cédula de identidad: Revisa quiénes acceden al 50% de descuento en transporte público en todo Chile

El beneficio podrá ser utilizado en más de 31 mil buses a lo largo del país, además de los troles en Valparaíso, Biotren y las lanchas subsidiadas en el sur del País.

Todas las personas mayores de 65 años en Chile pueden acceder a una rebaja del 50 % en la tarifa del transporte público, sin importar si son pensionadas o no.

El beneficio podrá ser utilizado en más de 31 mil buses a lo largo del país, además de los troles en Valparaíso, Biotren y las lanchas subsidiadas en el sur del País.





¿Cuáles son los requisitos para acceder a la rebaja en el transporte público?

Las personas mayores de 65 años solo deberán presentar su cédula de identidad vigente al momento de solicitar la Tarjeta Adulto Mayor, que será el medio de pago y es de uso personal e intransferible.

Ahí, el sistema reduce a la mitad el valor del pasaje para adultos mayores. Por ejemplo, en la Región Metropolitana, el valor de referencia es cercano a $390 pesos.

Lo que se necesita para obtener el descuento dependiendo de la región

Santiago

Se necesita la tarjeta Bip! Adulto Mayor, la cual es personal e intransferible.

Si tienes entre 65 y 74 años , puedes pedirla en www.tarjetabip.cl usando tu ClaveÚnica .

, puedes pedirla en www.tarjetabip.cl usando tu . Costo: $1.550 . Si quieres que te la envíen a tu casa, el despacho cuesta $1.529 .

. Si quieres que te la envíen a tu casa, el despacho cuesta . También puedes pedirla a través de un apoderado acreditado en el IPS , igual que cuando se cobra una pensión.

, igual que cuando se cobra una pensión. Si hoy usas la Tarjeta Adulto Mayor de Metro (TAM), esta quedará sin vigencia al activar tu nueva tarjeta Bip!

Valparaíso (Metro y Merval)

Necesitas la Tarjeta de Adulto Mayor, personal e intransferible.

Pídela en las oficinas de atención al cliente de las estaciones Puerto, Viña del Mar o Limache, mostrando tu cédula.

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