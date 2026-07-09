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Suspenden servicio en nueve estaciones de Metro de Santiago en plena hora punta

La interrupción del funcionamiento se debe a la presencia de una persona en la vía.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Metro de Santiago anunció el corte parcial del servicio en una de sus líneas la tarde de este jueves, en plena hora punta.

La interrupción del funcionamiento se debe a la presencia de una persona en la vía.

Son estas nueve estaciones cerradas en la Línea 2:

  • Toesca
  • Parque O’Higgins
  • Rondizzoni
  • Franklin
  • El Llano
  • San Miguel
  • Lo Vial
  • Departamental
  • Ciudad del Niño

Además, la combinación de Franklin entre Línea 2 y Línea 6 no se encuentra disponible.

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