Suspenden servicio en nueve estaciones de Metro de Santiago en plena hora punta
La interrupción del funcionamiento se debe a la presencia de una persona en la vía.
Metro de Santiago anunció el corte parcial del servicio en una de sus líneas la tarde de este jueves, en plena hora punta.
La interrupción del funcionamiento se debe a la presencia de una persona en la vía.
Son estas nueve estaciones cerradas en la Línea 2:
- Toesca
- Parque O’Higgins
- Rondizzoni
- Franklin
- El Llano
- San Miguel
- Lo Vial
- Departamental
- Ciudad del Niño
Además, la combinación de Franklin entre Línea 2 y Línea 6 no se encuentra disponible.
19:08 hrs. [Actualización] Debido a persona en la vía el servicio de Línea 2 se encuentra operando de la siguiente manera:
✅Tramos Disponibles en Línea 2: Vespucio Norte – Los Héroes y Lo Ovalle – Hospital El Pino.
❌ Tramo NO disponible: Toesca hasta Ciudad del Niño https://t.co/EO0oJcdn0R
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 9, 2026