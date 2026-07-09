Bencina en Línea: Cómo usar el mapa online y encontrar los precios más baratos en todo Chile

Se trata de un sitio web administrado por la Comisión Nacional de Energía, en el que podrás encontrar la gasolinera más económica.

Existe una plataforma que informa en tiempo real los precios de las distintas empresas distribuidoras de combustibles, tanto en la Región Metropolitana como en todo el país.

Se trata de un sitio web administrado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), en el que podrás encontrar la gasolinera más barata en el sector donde vives o donde frecuentes.





¿Cómo utilizar Bencina en Línea, comparar los precios y ahorrar?

Para conocer los precios de los combustibles en cada estación de servicio del país, puedes revisar el mapa de Bencina en Línea.

Una vez dentro del sitio web, deberás hacer zoom hasta encontrar el sector o comuna que te interese y luego seleccionar una gasolinera.

De este modo, la página te entregará los precios, horarios de atención, medios de pago y servicios disponibles.

Haz click en la siguiente imagen y utiliza el mapa de Bencina en Línea: