¿Habrá nuevo juicio? Experto explica extradición y qué pasará con condena de Karen Rojo

Este miércoles, y casi cuatro años después de su fuga, se conoció que Países Bajos puso a disposición el proceso para poder concretar la extradición.

El 13 de julio de 2022, Karen Rojo, exalcaldesa de Antofagasta, fue detenida en Países Bajos luego de huir del país tras una condena de cinco años y un día de cárcel por el delito de fraude al fisco.

Este miércoles, y casi cuatro años después, se conoció que la Cancillería informó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que las autoridades del país europeo pusieron a disposición el proceso para poder concretar la extradición.

Édgar Fuentes-Contreras, abogado experto en derecho internacional y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, comentó el alcance que tendrá su retorno en el proceso penal chileno.





Experto indica que tiempo de detención deberá ser revisado

“No estamos reabriendo un juicio. El juicio existe y ya tuvo sentencia y condena. La extradición se pidió con el fin de que pueda cumplirla dentro del territorio nacional, de acuerdo con los parámetros de nuestra legislación vigente”, partió declarando.

Fuentes-Contreras agregó que una vez en Chile, la defensa podrá solicitar que se considere el periodo que Rojo permaneció privada de libertad en Países Bajos.

“El abono no es automático, sino que requiere un análisis jurídico detallado por parte del tribunal, que debe verificar las condiciones y determinar cuánto tiempo puede reconocerse”, manifestó.

Sobre los plazos de su regreso a Chile, el académico de la Uandes señaló que se podría concretar en una dos semanas o incluso menos, aunque advierte que no existe una fecha garantizada.

“Los trámites más extensos y complejos ya sucedieron. En este momento depende de la capacidad diplomática de los Estados para coordinarse y llevar a cabo el traslado de manera efectiva”, finalizó.