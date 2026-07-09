“Hemos sido rivales en ideas”: Boric se dirige a Kast durante ceremonia por bicentenario de la Presidencia

“Seguramente lo seguiremos siendo…”, planteó el exmandatario tras el reencuentro en el Palacio de La Moneda.

Durante la tarde de este jueves, los exmandatarios Gabriel Boric y Eduardo Frei se reunieron con el presidente José Antonio Kast, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República.

Tras un almuerzo en el Palacio de La Moneda, donde también asistió la exprimera dama Cecilia Morel, se dirigieron hacia el Museo Histórico Nacional, donde se realizó una ceremonia.

En dicha instancia, Boric entregó una palabras en el contexto de la reunión: “Muchas gracias presidente Kast por la invitación. Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile”.





“Y tal como le expresé en una carta que le entregué el 11 de marzo en el cambio de mando, como expresidente siempre estaré disponible para lo que la República lo requiera“, manifestó.

En esa misma línea, el exmandatario destacó que “la democracia se cuida todos los días y esta es una manera importante de hacerlo, recordando en este lugar histórico, una institución como la Presidencia de la República”.

“Cada uno de nosotros pasa, pero el pueblo y las instituciones quedan. Creo que esta ceremonia organizada por el presidente Kast refuerza justamente eso”, agregó.