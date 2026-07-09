Así fue el regreso de Gabriel Boric a La Moneda: Presidente Kast recibió a exmandatarios

El expresidente no acudía al Palacio de Gobierno desde que dejó el cargo el pasado 11 de marzo.

En una jornada marcada por la ceremonia de juramento a la bandera, cerca de las 13:00 de este jueves, Gabriel Boric volvió al Palacio de La Moneda, en su primera visita desde que dejó el Gobierno el pasado 11 de marzo.

Junto a él, también llegó el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle con su esposa Marta Larraechea, y la exprimera dama Cecilia Morel acompañada de su hija Magdalena Piñera.

La invitación fue hecha por el actual presidente José Antonio Kast, quien los convocó a un almuerzo en conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República.

Posterior a eso, a las 15:00 se realizará una ceremonia en el Museo Histórico Nacional, donde se espera que cada uno de ellos entregue unas palabras.

Así recibió el Presidente Kast a Gabriel Boric y Eduardo Frei