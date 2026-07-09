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Así fue el regreso de Gabriel Boric a La Moneda: Presidente Kast recibió a exmandatarios

El expresidente no acudía al Palacio de Gobierno desde que dejó el cargo el pasado 11 de marzo.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

En una jornada marcada por la ceremonia de juramento a la bandera, cerca de las 13:00 de este jueves, Gabriel Boric volvió al Palacio de La Moneda, en su primera visita desde que dejó el Gobierno el pasado 11 de marzo.

Junto a él, también llegó el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle con su esposa Marta Larraechea, y la exprimera dama Cecilia Morel acompañada de su hija Magdalena Piñera.

La invitación fue hecha por el actual presidente José Antonio Kast, quien los convocó a un almuerzo en conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República.

Posterior a eso, a las 15:00 se realizará una ceremonia en el Museo Histórico Nacional, donde se espera que cada uno de ellos entregue unas palabras.

Así recibió el Presidente Kast a Gabriel Boric y Eduardo Frei

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