Más de 7 mil soldados realizaron Juramento a la Bandera: Acto fue encabezado por el presidente Kast

En esta fecha también se conmemora el Día de la Bandera, símbolo que fue adoptado oficialmente el 18 de octubre de 1817 y que mantiene el legado de quienes dieron su vida por el país.

En horas de esta mañana se realizó a nivel nacional el Juramento a la Bandera, un hito con el que el Ejército de Chile recuerda a los soldados que cayeron en el Combate de La Concepción los días 9 y 10 de julio de 1882,.

Soldados de unidades militares de Arica a Porvenir participaron en este acto en las principales plazas de sus ciudades, mientras que la ceremonia principal se realizó en la Plaza de la Ciudadanía encabezado por el presidente José Antonio Kast.

A nivel nacional juraron 7.661 soldados, de ellos, 6.427 fueron hombres y 1.234 mujeres. En detalle, especificó la institución castrense, fueron 116 oficiales, 600 suboficiales, 1.483 alumnos, 324 soldados de tropa profesional y 5.138 soldados conscriptos.