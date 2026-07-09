Revelan por qué habría huido PDI parapetado desde su casa: Escapó por los techos tras rechazar traslado

El funcionario permanecía bajo custodia policial y durante la madrugada escapó de su casa por el techo de la vivienda, para regresar cerca de las 2 de la mañana con cortes en su cuello y muñeca.

Se conocieron nuevos antecedentes en el caso del Rodrigo Silva, funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) que se parapetó en un edificio en Las Condes luego de que fuera trasladado de urgencia al Hospital de Carabineros (HOSCAR).

El detective se encontraba en su domicilio bajo custodia policial, por orden de la Fiscalía que lleva a cabo una investigación bajo reserva, pero cerca de las 3 de la madrugada de este jueves tuvo que ser llevado al recinto médico.

Durante esta mañana se informó que el sujeto habría llegado con una lesión en su cuello producida por un elemento cortopunzante.





Aunque no ha existido comunicación oficial desde la institución o el recinto médico, su estado sería de gravedad.

Petición de su esposa fue clave

Mientras estaba bajo custodia, Rodrigo Silva escapó por el techo de su vivienda luego de que su esposa solicitara su hospitalización , según consignó Emol.

De acuerdo al citado medio, la mujer habría argumentando a Carabineros que su requerimiento era a raíz que el detective se encontraba “desbordado”.

Tras la huida se activó un protocolo de búsqueda por parte del Centro Integrado de Coordinación Policial y el PDI retornó a su domicilio cerca de las 2 de la mañana con cortes en su cuello y en la muñeca izquierda.

Producto de las heridas fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado al Hospital de Carabineros para someterse a exámenes médicos.