Una pesadilla: Más de 800 serpientes escapan de criadero en medio de inundaciones en China

Venenosas, ratoneras, de agua y hasta cobras son algnos de los especímenes de serptiente que aterrorizan a los habitantes de la aldea de Dengwei.

El tifón Maysak ha dejado importantes inundaciones en el sur de China, sin embargo, el fenómeno meteorológico no es el único problema de los habitantes de la aldea de Dengwei, ya que el desborde de las aguas afectó un criadero de serpientes, desde donde se escaparon más de 800 reptiles.

Serpientes venenosas, cobras, ratonerades y de agua, son algunas de las especies que mantienen en alerta a los vecinos del sector, por lo que han aumentado los patrullas y operativos en la zona. Hasta el momento ya se habrían registrado al menos una persona mordida por estos animales.