VIDEO | Registros captaron fuerte temblor que afectó a China: Casi 200 personas fueron evacuadas

Equipos de emergencia continúan inspeccionando la zona para evaluar los daños y prevenir nuevos riesgos tras el sismo de este lunes.

Un fuerte movimiento telúrico azotó la madrugada de este lunes a la provincia china de Sichuan, luego de que un sismo de magnitud 5,5 dejara al menos 13 personas con lesiones leves.

Según las autoridades, al menos 196 habitantes fueron evacuados de forma preventiva, mientras que los heridos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

Aunque no se han registrado víctimas fatales, registros en video captados por cámara de seguridad dieron cuenta del fuerte movimiento que afectó a la zona.