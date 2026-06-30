Hoy es el último día para activar el Cupón de Gas de $27 mil: Así puedes acceder al beneficio

Aunque más del 63% de los hogares ya han activado su cupón, aún faltan miles de familias que no lo han hecho. Revisa aquí los pasos para recibir el dinero.

Este martes es el último día para activar el Cupón de Gas, el beneficio destinado a aminorar el impacto del aumento del costo de la vida durante los meses de invierno.

Este aporte económico de 27 mil pesos se entrega a las familias del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, y que hayan activado el beneficio entre el 18 de mayo y el 29 de mayo.

¿Cómo activar el Cupón de Gas Licuado?

Revisa a continuación el paso a paso para activar el Cupón de Gas Licuado. Vale mencionar que su vigencia terminará el 30 de septiembre para todos los beneficiarios .

Primero ingresa al sitio web oficial del Cupón de Gas. Luego, deberás acceder con tu ClaveÚnica. Si cumples con los requisitos, completa la información requerida. Una vez actives el beneficio recibirás un comprobante en tu correo electrónico El beneficio estará disponible en tu Cuenta Rut del Banco Estado. Presenta el cupón físico o digital para comprar gas en distribuidores autorizados.

¿Quiénes pueden recibir los $27 mil?

Para obtener el Cupón de Gas Licuado, los potenciales beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más.

Ser jefa o jefe de hogar.

Pertenecer a un hogar dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Tener activa una CuentaRUT de BancoEstado.

Las personas extranjeras también pueden acceder al beneficio si cumplen con dichas condiciones.

Las autoridades precisaron que se considerará la información del Registro Social de Hogares con corte al 16 de abril de 2026.

¿Hasta cuándo estará vigente el Cupón de Gas Licuado de $27 mil?

La vigencia del Cupón de Gas Licuado terminará el 30 de septiembre para todos los beneficiarios.

Podrás cobrar los $27 mil entre las siguientes fechas, de acuerdo al periodo en que solicitaste la activación:

Tienes hasta este 30 de junio para activarlo, una vez validado, lo podrás utilizar a partir del 21 de julio al 30 de septiembre.