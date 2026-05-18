¿Cómo obtener el Cupón de Gas Licuado? Revisa el tutorial para activar el beneficio de $27 mil

Desde este lunes se puede realizar el trámite si cumples con los tres requisitos obligatorios para acceder al apoyo estatal.

Tras semanas de espera, este lunes el Gobierno comunicó todos los detalles para acceder al Cupón de Gas Licuado, un apoyo económico que busca mitigar el impacto del alza en el precio de los combustibles.

Se acerca el invierno y en los hogares los gastos aumentan, es por esto que se entregará a las familias un beneficio de $27.000, que ya está disponible y se podrá activar hasta el 30 de junio.





¿Cómo obtener el Cupón de Gas Licuado?: Paso a paso para activarlo

1. Primero ingresa al sitio web oficial del Cupón de Gas acá.

2. Debes acceder con tu ClaveÚnica.

3. Si cumples con los requisitos, completa la información requerida.

4. Activa el beneficio y recibirás un comprobante en tu correo electrónico

5. Revisa tu Cuenta Rut del Banco Estado donde estará disponible el beneficio, ya sea en la app o en una CajaVecina.

6. Presenta el cupón físico o digital para comprar el gas licuado en los distribuidores autorizados.

Haz click en la siguiente imagen y podrás ingresar a activar el Cupón de Gas Licuado.

Requisitos para obtener el Cupón de Gas Licuado

Para acceder al beneficio, hay tres requisitos que el jefe o jefa de hogar debe haber cumplido al 16 de abril de 2026: