Plan Protege Invierno: Aumentará cobertura de albergues, distribuirán alimentos y regalarán ropa

En el marco del lanzamiento, también se formalizó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social, la Red de Alimentos y la Fundación Banco de Ropa.

El presidente José Antonio Kast lanzó este miércoles el Plan Protege Invierno 2026, impulsado junto al Ministerio de Desarrollo Social para fortalecer la atención de personas en situación de calle y prevenir situaciones de riesgo durante la temporada invernal.

La iniciativa considera el despliegue nacional del Plan Protege Calle, la activación del Código Azul ante eventos climáticos extremos y nuevos convenios de colaboración para apoyar albergues y entregar alimentos, ropa y asistencia durante el invierno.

Albergues aumentarán su cobertura en 300%

Desde el Gobierno explicaron que el Plan Protege Invierno tiene como objetivo prevenir fallecimientos y el deterioro grave de la salud de personas en situación de calle mediante el despliegue del Plan Protege Calle y la activación del Código Azul.

Esta última, una estrategia extraordinaria que opera ante eventos climáticos extremos reforzando operativos móviles y cupos de emergencia desde la Región de Valparaíso hasta La Araucanía.

Para este año, además, la disponibilidad de albergues y dispositivos de emergencia aumentará en un 300% respecto de la cobertura base anual, alcanzando presencia en 99 comunas del país.

A marzo de 2026, el Registro Social de Hogares contabiliza 20.175 personas en situación de calle, de las cuales 7.547 se encuentran en la Región Metropolitana. Además, este año ya se han realizado activaciones de Código Azul en Chillán, Los Ángeles y Temuco.

Convenios distribuirán alimentos y ropa

En el marco del lanzamiento, también se formalizó un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y Red de Alimentos, organización que administra el Banco de Alimentos de Chile y que rescata y redistribuye productos aptos para consumo.

El acuerdo permitirá apoyar los albergues habilitados durante el invierno mediante la entrega de alimentos y productos esenciales, beneficiando a personas alojadas en recintos del Plan Protege Calle a nivel nacional.

Asimismo, se anunció un convenio con la Fundación Banco de Ropa, destinado a entregar vestimenta nueva a personas en situación de calle, fortaleciendo la red de apoyo social para enfrentar las bajas temperaturas.