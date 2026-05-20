“El dolor obligó a actuar”: Scarleth Cárdenas reveló complejo momento de salud que descubrió “por casualidad”

“Lo sabían muy pocas personas porque no quise preocupar a nadie más de la cuenta”, explicó la comunicadora en sus redes sociales.

La periodista Scarleth Cárdenas sorprendió este martes al revelar en Instagram que debió ser sometida a una cirugía de urgencia luego de que le detectaran un tumor en uno de sus ovarios

A través de una serie de videos, la comunicadora contó en redes sociales que todo comenzó un día cuando estaba conduciendo: Sintió un fuerte dolor abdominal que le provocó náuseas y temblores en el cuerpo.

“Por casualidad, me enteré de que tenía un tumor en el ovario izquierdo. Los exámenes mostraban un tumor benigno, pero había que vigilarlo frecuentemente, dijeron todos los médicos que visité”, detalló.

Sin embargo, posteriormente sufrió nuevas complicaciones. “Pensé que era la tensión por los malos momentos. Renuncié al trabajo y regresé a Santiago a hablar con un especialista. El dolor obligaba a actuar. Y en plena cirugía, hubo varios descubrimientos”, reveló.





“Estoy concentrada en recuperarme”

Por ello, agregó, Cárdenas se sometió a una biopsia donde descubrieron que “el intestino no estaba en su lugar y eso provocaba dolores”.

Además, explicó, “el tumor del ovario izquierdo no era tan inofensivo como mostraban los exámenes. La biopsia rápida de pabellón obligó a hacer una cirugía más radical”, detalló.

Finalmente, relató que está a la espera de los resultados de la biopsia y que ellos determinarán si tendrá o no quimioterapias. No obstante, “hoy estoy feliz y concentrada en recuperarme”, aseguró.

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