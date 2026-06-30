Pdte. Kast felicita a Keiko Fujimori tras resultar electa en Perú: “Trabajaremos por una agenda común”

Con el 100% de las mesas contabilizadas, el mandatario envió un mensaje en redes sociales para la presidenta electa de Perú, destacando “la amistad de Chile y Perú hacia el futuro”.

El presidente José Antonio Kast felicitó públicamente a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, luego de que se confirmara su victoria en las elecciones presidenciales peruanas tras el escrutinio del 100% de las mesas.

El mandatario utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje a la líder de Fuerza Popular, quien se impuso por un estrecho margen en una de las contiendas más ajustadas de la historia reciente del país vecino.

“Felicito a la presidenta Electa del Perú, Keiko Fujimori, por su triunfo electoral. Trabajaremos por una agenda de seguridad y desarrollo común, fortaleciendo la amistad de Chile y Perú hacia el futuro”, escribió Kast en la red social.

Minutos después, la mandataria electa de Perú respondió: “Muchas gracias, presidente Kast, por este mensaje. Esta nueva etapa abre la oportunidad de impulsar iniciativas que generen mayor estabilidad, crecimiento y oportunidades para nuestros países y para toda la región”.

Muchas gracias, presidente Kast, por este mensaje. Esta nueva etapa abre la oportunidad de impulsar iniciativas que generen mayor estabilidad, crecimiento y oportunidades para nuestros países y para toda la región. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 30, 2026

Keiko Fujimori ganó con el 100% de las mesas escrutadas

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el conteo de votos y confirmó el triunfo de Fujimori con el 50,135% de las preferencias, equivalente a 9.223.396 votos.

En tanto que el candidato de izquierda Roberto Sánchez obtuvo el 49,865%, con 9.173.755 sufragios, marcando una diferencia de apenas 49.641 votos.

La definición se produjo después de varias semanas de revisión de actas observadas e impugnadas tras la segunda vuelta realizada el 7 de junio.

Con este resultado, Fujimori alcanzará por primera vez la Presidencia de Perú en su cuarto intento electoral, luego de las derrotas sufridas en 2011, 2016 y 2021. Además, se convertirá en la primera mujer elegida por voto popular para liderar el país.