SII anuncia medidas contra más de un millón de contribuyentes que no han pagado el Préstamo Solidario

El monto total adeudado supera los $553 mil millones de pesos.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó este jueves que comenzará a aplicar medidas para cerca de un millón de contribuyentes que adeuden montos por la solicitud del Préstamo Solidario entregado en pandemia.

La acción busca que aquellas personas que no realizaron su Declaración Anual de Impuestos entre 2022 y 2026 -plazo otorgado para hacerla- y registraron ingresos, retornen los dineros.

El monto total adeudado supera los $553 mil millones de pesos.

Quiénes deben reintegrar cuotas impagas

La institución indicó que, de acuerdo a la normativa vigente, las personas que se encuentren en esa situación “deberán reintegrar las cuotas del Préstamo Solidario que quedaron impagas producto de su no declaración de impuestos, en uno o más periodos”.

En ese sentido, el SII hizo un llamado a que este grupo de contribuyentes a que presenten sus formularios de rentas de los años no declarados -entre 2022 y 2026- antes del fin de agosto, con el objeto de evitar que se realizan cobros posteriores.

En total, son 1.073.590 personas quienes no cumplieron con alguna de sus declaraciones de impuestos entre 2022 y 2026, pese a que estaba estipulado como requisito obligatorio.

A partir de septiembre, señaló el SII, ese grupo comenzará a recibir boletines de cobro respectivo, con el correspondiente reajuste y cálculo de intereses.

De todas formas, la institución aclaró que “si una persona no tuvo ingresos en algunos de los años en que le correspondía pagar una cuota, esta no se cobrará de acuerdo a lo establecido en la Ley, ya que se debe recordar que el monto de cada cuota no podía superar el 5% de los ingresos que tuvo en el año no declarado, reajustado según el IPC correspondiente”.