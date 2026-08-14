“En estado de alerta”: Los reparos de la asociación de funcionarios de Aduanas a plan de seguridad del gobierno

El gremio planteó su inquietud por la propuesta del Ejecutivo de otorgar facultades a Carabineros y PDI para operar autónomamente en fronteras y puertos, siendo atribuciones exclusivas de Aduanas desde 2004.

La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach) se declaró “en estado de alerta” ante uno de los recientes anuncios en materia de seguridad hechos por el presidente José Antonio Kast.

El gremio cuestionó un punto de la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) que busca que se le otorguen “facultades autónomas a Carabineros y la Policía de Investigaciones en fronteras, puertos, aeropuertos y otras zonas primarias”.

Desde la organización manifestaron que dicho propuesta les “inquieta especialmente”, toda vez que dichas atribuciones son exclusivas del Servicio Nacional de Aduanas conforme a un decreto de 2004.

“Hasta la fecha, no conocemos formalmente los detalles ni el alcance real de estas medidas. Por ello, exigimos a las autoridades información transparente y la debida participación de nuestra organización en cualquier discusión o modificación que afecte las competencias aduaneras”, indicaron.

Finalmente, Anfach reafirmó su “compromiso irrestricto en el combate contra el crimen organizado y el terrorismo”, aunque siendo enfáticos en que “el fortalecimiento de la seguridad debe realizarse sin debilitar ni duplicar las funciones legales de Aduanas”.

Qué es la “ACOT” anuncia por el presidente Kast

La semana pasada, el presidente José Antonio Kast presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) en un acto en la Escuela de Carabineros General Carlos Ibáñez del Campo.

Entre las medidas propuestas más importantes está un nuevo Estado de Excepción Constitucional por grave alteraciones a la seguridad pública, la creación de una nómina de organizaciones vinculadas al crimen organizado y terrorismo o la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas.

Sin embargo, la iniciativa que generó reparos de la Anfach es la propuesta de facultar a Carabineros y PDI para ingresar y actuar autónomamente en zonas primarias aduaneras.