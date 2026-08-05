“Seremos implacables”: Los 4 ejes que presentó el pdte. Kast en su reforma de seguridad contra el crimen organizado

El mandatario aseguró que el gobierno impulsará más de 30 proyectos de ley y reformas para fortalecer la persecución penal y recuperar el control de los territorios afectados por la delincuencia.

En una cadena nacional marcada por la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional, conocida como megarreforma, el presidente José Antonio Kast anunció una agenda de seguridad destinada a combatir el crimen organizado y el terrorismo.

El mandatario aseguró que el gobierno impulsará más de 30 proyectos de ley y reformas para fortalecer la persecución penal y recuperar el control de los territorios afectados por la delincuencia.

“Hoy damos un paso adicional para recuperar la seguridad en nuestro país que marcará un antes y un después, tal como nos comprometimos en campaña. Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas “, afirmó.

Kast sostuvo que la seguridad seguirá siendo una prioridad para su administración y anunció que ya instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para acelerar la tramitación de la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Primer eje: “Perseguir sin descanso”

El primer pilar contempla reforzar la presencia policial en los sectores más complejos del país.

“Vamos a mantener el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, con copamiento, patrullaje y tecnología en cada uno de ellos”, señaló.

El presidente explicó que la estrategia no estará enfocada únicamente en detener a quienes cometen delitos, sino también en desarticular completamente las estructuras criminales.

“Vamos a perseguir a los que dirigen una banda, a sus ayudantes, encubridores, cómplices y testaferros, uno por uno. Nadie se va a esconder detrás de un menor de edad, de un abogado o de un domicilio falso“, enfatizó.





Segundo eje: “Capturar sin excusas”

En materia de persecución policial, el presidente Kast anunció medidas destinadas a facilitar las detenciones y fortalecer el control migratorio y fronterizo.

“Vamos a ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, para que la policía tenga el tiempo que necesita para detener a los culpables”, indicó.

Asimismo, adelantó cambios en la legislación migratoria para facilitar la expulsión de extranjeros que permanezcan irregularmente en el país.

“Vamos a ampliar la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva de quien no tiene derecho a estar en Chile” , sostuvo.

A ello se suma un fortalecimiento del control fronterizo. “Vamos a seguir reforzando el control de nuestras fronteras con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente, para que nadie entre a Chile por donde no corresponde”, afirmó.

Tercer eje: “Juzgar con todo el peso de la ley”

El tercer punto de la agenda contempla modificaciones legales orientadas a endurecer las sanciones contra quienes participen en actividades criminales.

Uno de los anuncios más destacados fue el respaldo a funcionarios policiales y militares que actúen en legítima defensa.

“El carabinero, el policía, gendarme o integrante de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas que actúe en legítima defensa, defendiendo su vida o la de un tercero, no va a ser tratado por la ley como si fuera el delincuente “, aseguró.

Además, adelantó nuevas sanciones para quienes utilicen menores de edad en actividades vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.

“Quien reclute a un niño para que dispare, transporte droga o vigile una esquina, va a enfrentar todo el peso de la ley, agravado y sin atenuantes”, advirtió.

Cuarto eje: “Condenar sin beneficios”

El último pilar contempla una reforma constitucional y nuevas medidas para endurecer el combate contra las organizaciones criminales.

“Vamos a enviar al Congreso una reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado“, anunció.

Entre las medidas incluidas, el presidente afirmó que “pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas” .

También adelantó un régimen penitenciario especial para líderes del narcotráfico. “El narcotraficante que sigue dando órdenes desde la cárcel se va a someter a un régimen penitenciario especial que se lo impida“, señaló.

Asimismo, anunció la creación de una nueva institucionalidad para atacar el patrimonio de las bandas criminales. “Los bienes del crimen organizado van a ser decomisados y destruidos por una nueva agencia del Estado, sin excusas ni demoras”, indicó.

Gobierno busca aprobar la agenda antes de Navidad

Durante el mensaje, Kast afirmó que varias de las iniciativas ya están en el Congreso y otras serán presentadas en los próximos días. Por ello, pidió avanzar con rapidez en su discusión.

“Son más de 30 proyectos, algunos ya en el Congreso y otros que presentaremos en los próximos días, que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile“, afirmó.

Además, planteó como meta despachar la agenda antes de fin de año. “Si para generar las condiciones que nos permitan reactivar la economía nos tomamos cuatro meses, espero que antes de Navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitirán recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes“, señaló.

“Sabemos que estas decisiones tienen consecuencias y que habrá algunos que querrán oponerse a esta agenda de seguridad. A todos ellos les decimos: No hay marcha atrás“, concluyó.