“La justicia ha hablado”: Pdte. Kast destaca absolución de Claudio Crespo por caso Gustavo Gatica

Las declaraciones del mandatario surgen luego que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara los recursos de nulidad y ratificara que el excarabinero actuó en legítima defensa.

A través de sus redes sociales, el presidente José Antonio Kast se manifestó por la confirmación de absolución del excarabinero Claudio Crespo por el caso Gustavo Gatica, donde el actual diputado perdió la visión de ambos ojos.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de nulidad interpuestos por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en contra de la sentencia que decretó la absolución del exteniente coronel de carabineros.

Esto se dio tras un fallo unánime en la 11° Sala del tribunal de alzada, donde se descartó infracción en la valoración de la prueba en la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

En dicha instancia se incorporaron elementos de contexto y se consideró que el acusado actuó en legítima defensa y apegado al uso gradual y diferenciado de la fuerza.





Presidente José Antonio Kast: “La justicia ha hablado”

El mandatario utilizó su cuenta en X y señaló que la Justicia ha hablado en el caso fuerte y claro tras exonerar de todos los cargos a Crespo.

“ La justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa”, escribió.

La justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) August 4, 2026

“Ha sido un día histórico para Chile y Carabineros”

Claudio Crespo también se manifestó y mostró toda su felicidad tras el veredicto: “Estoy tremendamente feliz, ha sido un día histórico para Chile y Carabineros de Chile”.

“Ganamos, se cerró el proceso, soy un hombre libre, por fin, esto ha sido muy terrible para mi familia y para mí, y hoy día este ciclo se termina“, agregó.