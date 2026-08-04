Cortes de luz en 10 comunas de Santiago por trabajos de Enel: Horas y mapa de zonas afectadas

La compañía informó que, como parte de los trabajos programados, sectores de diez comunas sufrirán cortes de suministro.

Cortes de luz sufrirán 10 comunas de la región Metropolitana este miércoles 5 de agosto, según lo informado por la empresa Enel.

Los cortes de energía, que fueron programados por la empresa con el objetivo de realizar trabajos buscando mejorar el servicio, iniciarán en la mañana y se extenderán por varias horas.

Entre las zonas afectadas por las futuras interrupciones de suministro destacan áreas de Maipú, La Florida y Pudahuel, algunas de las comunas más pobladas de la capital. Además de esas, los cortes ocurrirán en:

Macul

La Granja

San Miguel

Providencia

Vitacura

Independencia

Recoleta

10 comunas afectadas por corte de luz en Santiago: En estas zonas no habrá luz el miércoles 5 de agosto

La Florida: entre las 10:30 y las 17:30 horas.

Macul: Entre las 10:30 y las 17:30 horas.

La Granja: Entre las 10:00 y las 17:00 horas.

San Miguel: Entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Maipú: Entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Pudahuel: Entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Providencia: Entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Vitacura: Entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Independencia: Entre las 09:30 y las 15:30 horas.