¿Quiere tener hijos? Álvaro Ballero impacta a sus seguidores tras íntima confesión de amor a su nueva pareja

“Vito nos unió y nada nos separará”, escribió Ballero, confirmando que conoció a su nueva pareja gracias al gato que adoptó recientemente.

Álvaro Ballero causó revuelo en redes sociales con una sorpresiva confesión de amor a quien sería su nueva pareja, Valentina Schnitzer.

El exchico reality lanzó unos escritos donde deja en evidencia lo que siente y expuso que se ve a largo plazo con ella.

La confesión de amor de Álvaro Ballero

A través de su cuenta de Instagram, Ballero escribió: “Ahora al gimnasio, solo pienso en ti y en toda la descendencia que tendremos: los míos, tuyos y nuestros”.

En esa misma línea, admitió: “Me haces sentir indestructible”.





Pero la dedicatoria no terminó ahí y momentos más tarde, agregó “te amo, veterinaria. Vito nos unió y nadie nos separará”.

¿Y quién es Vito? Es el gato de Álvaro Ballero, el cual fue adoptado recientemente tras ser víctima de maltrato animal, por lo que el ex chico reality ha volcado sus esfuerzos en mejorar su calidad de vida.

Finalmente, como es usual, a los pocos minutos, Ballero eliminó las publicaciones con las que confirmó que fue la adopción del felino la que le hizo conocer a su nueva pareja.

Revisa las publicaciones de Instagram: