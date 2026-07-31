“Soy narcisista, pero no soy un narcisista psicópata”: El extenso mea culpa de Álvaro Ballero que remeció las redes

“Nunca me gustaría que mis hijas estuvieran con un hombre como yo; eso es una realidad”, confesó el exchico reality.

Este viernes, Álvaro Ballero remeció las redes sociales tras publicar un extenso mea culpa por las polémicas en las que se ha visto involucrado en el último tiempo.

Durante más de 18 minutos, el exchico reality se retractó de sus dichos hacia Ludmila Ksenofontova, tras cuestionar la forma en que maternó a los 4 hijos que tiene en común e incluso la cuestionó por volver a trabajar.





¿Qué dijo Álvaro Ballero?

“Nunca me gustaría que mis hijas estuvieran con un hombre como yo, eso es una realidad”, comenzó diciendo Álvaro en el audio que publicó en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, Ballero aseguró que “fue duro sentirse solo” durante su cumpleaños, sin sus hijos ni las cartas que le hacían, o la torta pequeña que Ludmila le preparaba: “Me equivoqué mucho”.

“Sé que me equivoqué y lo reconozco. Fui celoso, muy celoso, porque había situaciones que se escapaban de mis manos. Fui controlador, pero la verdad es que siempre he sido controlador en mi vida”, comentó el comunicador.

El exchico reality comentó que sus especialistas aseguraron que no tiene trastorno del espectro autista (TEA), revelándole que todo se trataría de traumas de infancia.

“Soy narcisista, pero no soy un narcisista psicópata como muchos dicen y, obviamente, eso está mal; hay muchas cosas que están mal en mí y que tengo que trabajar”, reconoció Ballero.

Respecto de su matrimonio con Ludmila, Álvaro comentó que “claro que me equivoqué con Ludmila, me equivoqué mucho”, tildando sus actitudes como “controladoras”, “celosas” y “manipuladoras”.

“Quizás ese amor no era un amor, era una obsesión”, reflexionó el comunicador y luego añadió: “Me di cuenta que los dos nos hacíamos daño y eso es muy fuerte; es muy fuerte darte cuenta que con la persona que tú amaste toda una vida quizás nunca fueron compatibles”.

Ballero hizo un mea culpa, reconociendo que su mayor problema es el control de impulsos, por lo que está trabajando con dos terapeutas: “Aún así me cuesta, me cuesta avanzar, me cuesta entender”.

Álvaro elogió a Ludmila como madre y mujer, señalando que ambos se equivocaron dentro de la relación y reconociendo que su mayor anhelo siempre fue recuperar su matrimonio: “Quizás ya no fue, y las familias quebradas también pueden funcionar”.

“Quiero pedir disculpas a miles de mujeres y quizás millones de mujeres que se sintieron abrumadas, molestas con mis actitudes, porque sí me equivoqué, porque sí fui mi peor versión (…) Soy un h… muy terco, muy duro, tengo muchas sombras”, dijo Ballero.

Finalmente, el hombre hizo hincapié en que intentará ser su mejor versión para que sus hijas tengan un mejor ejemplo y concluyó: “Fui muchas veces una m…”.

Revisa la publicación de Instagram: