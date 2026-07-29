“Parece que él nomás está…”: Valentina Schnitzer niega pololeo con Álvaro Ballero

El exchico reality compartió una imagen abrazando a una mujer. Sin embargo, la apuntada desmintió el romance y según revelaron en Plan Perfecto, solo habrían salido un par de veces.

A poco más de 24 hora de confirmar su nuevo romance, Álvaro Ballero sufrió un inesperado revés en su relación con Valentina Schnitzer.

Y es que según revelaron en exclusiva en Plan Perfecto, la veterinaria habría confirmado su soltería, negando su vínculo romántico con el exchico reality.

Así lo aseguró Eduardo de la Iglesia, quien tras reportear el tema aseguró que “oficialmente, han salido dos veces. No están pololeando”.





“Es un tema bien sensible para la familia. A mí me dijeron, han salido dos veces, no es más que eso“, agregó el animador.

Tras la revelación el panel también compartió su opinión sobre el comportamiento de Ballero, y en esa línea Antonella Ríos señaló que “es súper irresponsable con las emociones de la gente con la que él se vincula. Puede hacer negocios, meterse al reality”.

“Parece que él nomás está pololeando… Un pololeo unilateral”, agregó en tono de broma.

El nuevo romance de Álvaro Ballero

La tarde del martes, a través de su cuenta de Instagram, Álvaro Ballero compartió una imagen donde aparece en un ascensor abrazando a una mujer.

Él acompañó la postal con el mensaje “28 de julio de 2026”, junto a dos corazones, desatado especulaciones sobre un nuevo romance.