29/ 07/ 2026 22:38

La Moneda y Chile Vamos se desmarcan de propuesta republicana para privatizar Codelco

La Moneda y los partidos de Chile Vamos se desmarcaron de la idea del presidente del Partido Republicano Arturo Squella, quien propuso privatizar Codelco. Desde el Gobierno remarcaron que pese a delicada situación financiera de la empresa estatal, no está en los planes avanzar en esa dirección. En medio de las críticas, Squella matizó sus dichos y aseguró que se refería a un modelo que incluya al capital privado.