Álvaro Ballero enciende las redes tras mostrar a su nueva conquista: Sería una reconocida veterinaria e influencer

El comunicador causó revuelo entre sus seguidores y, tras horas de especulaciones, decidió borrar la fotografía.

Durante la madrugada de este miércoles, Álvaro Ballero encendió las redes sociales tras mostrar la primera fotografía con su nueva conquista.

El comunicador había expresado horas antes que se trataba de su “alma gemela” e incluso aseguró que es la primera mujer que no le hizo pensar en Ludmila Ksenofontova, su exesposa.





¿Quién es la nueva conquista de Álvaro Ballero?

A través de su cuenta de Instagram, Ballero publicó una fotografía donde aparece en un ascensor abrazando a una mujer, la cual toma la fotografía tapando su cara con el teléfono.

El comunicador escribió “28 de julio de 2026” seguido de dos corazones y la publicación generó una serie de especulaciones en redes.

Momentos más tarde, el portal Infama aseguró que la mujer en cuestión sería Valentina Schnitzer, veterinaria e influencer cuya comunidad en Instagram alcanza los 207 mil seguidores.

Cabe destacar que Álvaro y Valentina se siguen mutuamente en redes sociales, pero el comunicador eliminó la fotografía horas después, mientras que ella no ha publicado nada junto a Ballero.

Revisa las publicaciones de Instagram: