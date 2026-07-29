“Me volví loco de celos”: Lucas Lama pidió disculpas públicas a Cote López y explicó chats filtrados con otra mujer

Lucas también hizo un mea culpa por una indirecta que lanzó en las últimas horas, donde dijo: “¿Quién más se cree de 19 años con cuatro hijos? En serio, hay formas y formas, señoritas”.

Durante la noche de este martes, Lucas Lama publicó en redes sociales un breve comunicado donde pidió disculpas públicas a Cote López y a su familia.

El joven se sinceró y abordó los rumores de presunta infidelidad, las conversaciones filtradas en redes sociales con Catalina Ulloa e incluso una indirecta que lanzó a Cote en las últimas horas.





¿Qué dijo Lucas Lama?

En ella, Lama había mencionado: “¿Quién más se cree de 19 años con cuatro hijos? En serio, hay formas y formas, señoritas”, horas después de que López publicara un adelanto de una sesión fotográfica.

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Lucas señaló: “Quiero pedirle perdón a la Jose y su familia. La verdad, cuando hablé con la chica, fue de picado y estúpido”.

El joven aseguró que se sentía “pésimo” luego de que la empresaria le pidiese tomar una pausa en su relación: “Fui un imbécil, lo reconozco; no supe qué hacer con la pena, no quería estar solo”.

Respecto de las conversaciones filtradas con Catalina Ulloa, mencionó: “Yo jamás la engañé durante la relación, jamás hablé con nadie y, de hecho, jamás me llegué a juntar con nadie y hoy no sé qué hacer para remediarlo”.

En cuanto a la indirecta que publicó en redes sociales, confirmó que esta era para Cote y admitió: “Ayer me volví loco de celos cuando vi las fotos que hacía porque para mí era la mujer con la que me quería casar. Dije algo de lo que me arrepiento profundamente”.

Lama elogió a su expareja, recalcando que “parece de 19” y reconoció que “soné como un machista y un tarado, pero es que me muero de miedo de perderla”.

Respecto a las polémicas en las que se ha visto involucrado en el último tiempo, Lucas expuso que “solo hago cosas estúpidas de desesperado”.

“Aunque no me perdone jamás, quiero que lo sepa. Tengo claro que me arrepentiré toda la vida”, cerró.

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