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Allison Göhler reveló qué días y cuánto lloverá en la Región Metropolitana

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

La meteoróloga de Chilevisión adelantó el pronóstico del tiempo para las próximos días en Santiago, donde durante esta jornada la máxima será de 18°. Mientras que el jueves se registrará la temperatura más alta de la semana con 20°. Con respecto a las lluvias, Göhler señaló que el viernes en la capital caerán entre 10 a 20 milímetros, cifra que sería superada el domingo, donde las precipitaciones podrían extenderse hasta el lunes.

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