29/ 07/ 2026 10:18

Allison Göhler reveló qué días y cuánto lloverá en la Región Metropolitana

La meteoróloga de Chilevisión adelantó el pronóstico del tiempo para las próximos días en Santiago, donde durante esta jornada la máxima será de 18°. Mientras que el jueves se registrará la temperatura más alta de la semana con 20°. Con respecto a las lluvias, Göhler señaló que el viernes en la capital caerán entre 10 a 20 milímetros, cifra que sería superada el domingo, donde las precipitaciones podrían extenderse hasta el lunes.